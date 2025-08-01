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Астрологический прогноз на 1 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неблагоприятен для новых начинаний, их нужно перенести хотя бы на день.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: александрит, раухтопаз, змеевик, серпентин.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся сегодня, могут оказаться опасными, но к серьезным последствиям не приведут, особенно если сразу же начать лечение.
Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой для желудка пищи — мяса, грибов, всего копченого и жареного.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, делать обрезку плодовых деревьев и кустарников.
Магия и мистика дня: под запретом находится любовная магия.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: от встреч с малознакомыми людьми нужно отказаться.
Цитата дня: «Если ты хотя бы на мгновение прикоснулся к любви, ты никогда этого не забудешь» (Питер Хег).
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