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Астрологический прогноз на 1 декабря

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Астрологический прогноз на 1 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Совет дня: решая любые жизненные вопросы, необходимо обращаться за помощью к интуиции: от нее сегодня будет гораздо больше пользы, чем от ума. Заниматься стоит только серьезными делами, рутину лучше оставить на потом – она только отнимет время и силы, а пользы не принесет. 

Символ дня: маяк. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 9. 

Цвет дня: васильковый, сапфировый. 

Камни дня: изумруд, селенит. 

За какую часть тела отвечает: голени, стопы. 

Болезни дня: особенно бережно сегодня необходимо отнестись к ногам – желательно отказаться от усиленной физической нагрузки, поднятия тяжестей и хождения в неудобной обуви – прежде всего на высоких каблуках. 

Афоризм дня: "Есть всего лишь два шага: один – вперед, другой – назад" (Станислав Ежи Лец). 

Геометрическая фигура дня: треугольник. 

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака – он окажется долгим и счастливым. 

Мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие силу воды. 

Табу дня: важно избегать переохлаждения и холодной воды. 

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