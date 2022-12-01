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Астрологический прогноз на 1 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
300
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 1 декабря

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинай, особенно – в профессиональной сфере, исключение – оперирование большими денежными суммами. От принятия важных решений лучше отказаться – они вряд ли будут правильными, слишком велик риск ошибки. 

Символ дня: костер. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, агат, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирус, поэтому необходимо обходить стороной места большого скопления людей. 

Питание дня: день благоприятен для похудения. Лечебное голодание – разумеется, назначенной лечащим врачом – не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они несут в себе подсказку относительно того, как разрешить сложную жизненную ситуацию. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Афоризм дня: "Не уколовшись шипами, розы не сорвешь" (Фирдоуси). 

Ангел-хранитель дня: Фэдолам – покровительствует тем, кто занимается творчеством, юриспруденцией (особенно адвокатурой) и политикой. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, цель которых – примирение с соседями. 

Табу дня: нельзя игнорировать внутренний голос – сегодня он будет давать по-настоящему ценные советы.

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Дата публикации
Просмотры
300
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