Астрологический прогноз на 1 декабря

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: к решению важных профессиональных вопросов нужно приступать только в том случае, если есть четкое понимание цели, которой необходимо достичь.

Символ дня: Чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирные и жареное продукты и алкоголь – впрочем, избегать таких продуктов желательно всегда.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие целебную силу воды.

Сны дня: сны нынешней носи являются вещими и сбываются через неделю.

Табу дня: плохой приметой станет разбитая посуда.

Цитата дня: «Лучшая месть лжецу – убедить его, что вы ему поверили» (Нассим Николас Талеб).