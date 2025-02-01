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Астрологический прогноз на 1 февраля

Астрологический прогноз на 1 февраля

Яблоко - смвол дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: рисковать, начиная новое дело, можно, но только в том случае, если все возможные последствия такого поступка тщательно продуманы и просчитаны. 

Символ дня: Яблоко. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый

Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит, агат.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому в их лечении нельзя допускать беспечности.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя переедать, но голодать и поститься тоже не рекомендуется. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и амулеты. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи являются вещими – они предсказывают события, которые сбудутся только через несколько лет. 

Табу дня: нельзя вредить растениям, даже если речь идет о домашних цветах. 

Цитата дня: «Информация и знания: две валюты, которые никогда не выходили из моды» (Нил Гейман). 

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