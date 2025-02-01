Астрологический прогноз на 1 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: рисковать, начиная новое дело, можно, но только в том случае, если все возможные последствия такого поступка тщательно продуманы и просчитаны.
Символ дня: Яблоко.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый
Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому в их лечении нельзя допускать беспечности.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя переедать, но голодать и поститься тоже не рекомендуется.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и амулеты.
Сны дня: сновидения нынешней ночи являются вещими – они предсказывают события, которые сбудутся только через несколько лет.
Табу дня: нельзя вредить растениям, даже если речь идет о домашних цветах.
Цитата дня: «Информация и знания: две валюты, которые никогда не выходили из моды» (Нил Гейман).
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