Астрологический прогноз на 1 февраля

Змея / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: важные дела, даже домашнего и бытового свойства, лучше не начинать — успешными они не будут, серьезные решения также принимать не стоит.

Символ дня: Змей-искуситель.

Реклама

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

Реклама

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, лечить которые нужно, ориентируясь на данные ранее предписания врача.

Питание дня: необходимо полностью исключить из рациона жирную, жареную, копченую и чересчур сдобренную специями пищу, а также фаст-фуд и алкоголь.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся отыскать что-то новое.

Сны дня: «послевкусие» сна покажет, на правильном ли жизненном пути находится человек: если оно приятное, то ответ положительный, а если неприятное — нет.

Табу дня: необходимо отказаться от риска во всех сферах жизни.

Цитата дня: «Любви женщины следует бояться больше, чем ненависти мужчины. Это яд, тем более опасный, что он приятен» Сократ

Реклама

Читайте также: