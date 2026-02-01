- Дата публикации
Астрологический прогноз на 1 февраля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: важные дела, даже домашнего и бытового свойства, лучше не начинать — успешными они не будут, серьезные решения также принимать не стоит.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, лечить которые нужно, ориентируясь на данные ранее предписания врача.
Питание дня: необходимо полностью исключить из рациона жирную, жареную, копченую и чересчур сдобренную специями пищу, а также фаст-фуд и алкоголь.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся отыскать что-то новое.
Сны дня: «послевкусие» сна покажет, на правильном ли жизненном пути находится человек: если оно приятное, то ответ положительный, а если неприятное — нет.
Табу дня: необходимо отказаться от риска во всех сферах жизни.
Цитата дня: «Любви женщины следует бояться больше, чем ненависти мужчины. Это яд, тем более опасный, что он приятен» Сократ
