Астрологический прогноз на 1 июля

Ветер / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергия лунных суток будет бить через край, поэтому очень важно держать ее под контролем и направлять в нужное — созидательное — русло.

Символ дня: Роза ветров.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый.

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир.

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За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: можно делать любые хирургические операции, отказаться нужно только от визита к стоматологу.

Питание дня: астрологи советуют исключить из рациона куриное мясо и яйца.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

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Дачные работы дня: садовые растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно делать амулеты, приносящие удачу в финансовых вопросах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают сложными для понимания, но если удастся их разгадать, можно получить важные предупреждения.

Табу дня: нельзя бить посуду — это привлечет к человеку неприятности.

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Цитата дня: «Молчанье — щит от многих бед, а болтовня всегда во вред» (Омар Хайям).

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