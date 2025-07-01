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Астрологический прогноз на 1 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергия лунных суток будет бить через край, поэтому очень важно держать ее под контролем и направлять в нужное — созидательное — русло.
Символ дня: Роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: можно делать любые хирургические операции, отказаться нужно только от визита к стоматологу.
Питание дня: астрологи советуют исключить из рациона куриное мясо и яйца.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: садовые растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно делать амулеты, приносящие удачу в финансовых вопросах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают сложными для понимания, но если удастся их разгадать, можно получить важные предупреждения.
Табу дня: нельзя бить посуду — это привлечет к человеку неприятности.
Цитата дня: «Молчанье — щит от многих бед, а болтовня всегда во вред» (Омар Хайям).
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