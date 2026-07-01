Астрологический прогноз на 1 июля

Вино / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день идеально подходит для начала новых и важных дел.

Символ дня: вино.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, желтый, оранжевый.

Счастливые камни дня: аметист, циркон.

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За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность: избегать сквозняков, не посещать мест массового скопления людей.

Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи, заменив ее овощами и зеленью.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.

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Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через три дня.

Табу дня: нельзя грустить, унывать и жаловаться на судьбу.

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Цитата дня: «Книга — друг одиночества. В чтении человек находит себя» (Жорж Дюамель)

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