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Астрологический прогноз на 1 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день идеально подходит для начала новых и важных дел.
Символ дня: вино.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, желтый, оранжевый.
Счастливые камни дня: аметист, циркон.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: велика вероятность подхватить инфекционное заболевание, поэтому нужно соблюдать максимальную осторожность: избегать сквозняков, не посещать мест массового скопления людей.
Питание дня: необходимо отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи, заменив ее овощами и зеленью.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через три дня.
Табу дня: нельзя грустить, унывать и жаловаться на судьбу.
Цитата дня: «Книга — друг одиночества. В чтении человек находит себя» (Жорж Дюамель)
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