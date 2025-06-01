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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Астрологический прогноз на 1 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Облака

Облака

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен тщательного анализа сложившейся – как профессиональной, так и личной – ситуации и найти единственно верный выход из нее.

Символ дня: Облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: сапфировый – символизирует верность, искренность и благородство.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет максимально быстро и без серьезных последствий, особенно если вовремя на нее отреагировать.

Питание дня: желательно отказаться от мяса птицы.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: можно защищать деревьев от болезней и вредителей.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги для привлечения любви.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, игнорировать их нельзя.

Табу дня: нельзя никому давать свои вещи – это может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Усталость – лучшая подушка» (Бенджамин Франклин).

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Дата публикации
Количество просмотров
210
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