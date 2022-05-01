Астрологический прогноз на 1 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для планирования будущего – как ближайшего, так и перспективного. Главное – не посвящать в свои замыслы других людей, особенно если они являются вашими коллегами и стремятся к тем же профессиональным целям – велика вероятность того, что они используют эти знания в корыстных целях.
Символ дня: рыба с открытой пастью.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий – только для планирования своих действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.
Счастливые камни дня: агат, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не будут продолжительными, главное, сразу же приступить к их лечению. Особого внимания потребуют зубы – не стоит терпеть боль, нужно без промедления обратиться к врачу.
Сны дня: сновидения нынешней ночи, какими бы пугающими они ни были, не сбываются, поэтому не стоит из-за них переживать.
Афоризм дня: "Добро не наука, оно – действие" (Ромен Роллан).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, защищающие и избавляющие от порчи и сглаза.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию – это чревато серьезными последствиями.
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