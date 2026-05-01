- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 1 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день всеобщего обмана, когда подвоха можно ожидать от каждого человека, включая самых близких. Для новых начинаний и принятия серьезных решений категорически не подходит, их лучше перенести на другое врем.
Символ дня: Крылатый шакал
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, лечить которые нужно по обозначенной лечащим врачом схеме. Из-за усиления циркуляции крови повышается усвоение лекарственных препаратов, поэтому ни в коем случае нельзя превышать дозировку.
Питание дня: необходимо отказаться от грибов и мяса.
Стрижка дня: новая стрижка в этот день может быть опасной для здоровья – особенно стоит беречься тем, кто от гипертонии.
Дачные работы дня: можно рыхлить почву, наполняя ее кислородом, вскапывать грядки, вносить подкормку и удобрения.
Магия и мистика дня: нужно прорабатывать карму и изучать эзотерическую литературу.
Сны дня: сновидения нынешней ночи показывают, на какой стороне – добра или зла – находится человек
Табу дня: нельзя играть в азартные игры и проявлять агрессию по отношению к окружающим.
Цитата дня: «Первым признаком тупости является полное отсутствие стыда» (Зигмунд Фрейд).
