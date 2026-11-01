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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Астрологический прогноз на 1 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Крокодил

Крокодил / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день — время разрушения старого ради создания нового.

Символ дня: Крокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, коричный.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют тщательного подхода к постановке диагноза и правильно подобранного способа лечения.

Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки день не подходят — считается, что она может нарушить энергетический баланс.

Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, активизируя необходимые человеку зоны.

Сны дня: сны этого времени не несут смысловой нагрузки.

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми.

Цитата дня: «Вас делают похожими, чтобы управлять вами» (Жак Фреско).

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