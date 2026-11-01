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Астрологический прогноз на 1 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день — время разрушения старого ради создания нового.
Символ дня: Крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, коричный.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют тщательного подхода к постановке диагноза и правильно подобранного способа лечения.
Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.
Стрижка дня: для стрижки день не подходят — считается, что она может нарушить энергетический баланс.
Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, активизируя необходимые человеку зоны.
Сны дня: сны этого времени не несут смысловой нагрузки.
Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми.
Цитата дня: «Вас делают похожими, чтобы управлять вами» (Жак Фреско).
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