Астрологический прогноз на 1 октября

​​​​​​​Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации не самых важных – промежуточных – дел, серьезные проекты лучше перенести на другое время.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро пройдут, тем не менее нужно как можно быстрее приступать к их лечению. Визит к стоматологу необходимо перенести на другое время.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими. Если они сулят вам приятные жизненные перемены, не стоит никому о них рассказывать – можно сглазить.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно: если верить народным приметам, это может негативно отразиться на здоровье.

Афоризм дня: "Я решил быть счастливым, потому что это полезно для здоровья" (Вольтер).

Геометрическая фигура дня: овал.

Ангел-хранитель дня: Элар – помогает разрушать любые преграды, вырастающие на пути к цели.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но привороты нужно делать только в том случае, если речь идет о двух любящих сердцах – насилие в этом смысле недопустимо.

Табу дня: нельзя никому ничего давать – особенно вещи, которые несут на себе часть энергетики человека.

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