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Астрологический прогноз на 1 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех в этот день прежде всего ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность.
Символ дня: колесница.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если не пустить их на самотек и вовремя принять необходимые меры.
Питание дня: из рациона необходимо исключить вредную для печени жирную и жареную пищу, а также алкоголь — даже в минимальном количестве он способен нанести серьезный вред организму.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она не только украсит, но и принесет материальное благополучие.
Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках урожай корнеплодов — сейчас в них сосредоточено максимум витаминов и минералов.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, защищающие от негативного влияния свое жилье.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому, каким бы ни был их сюжет, можно не принимать его во внимание.
Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую — даже самую незначительную — царапину, иначе она может стать причиной сепсиса.
Цитата дня: «Интуиция образованнее разума» (Алекс Карел).
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