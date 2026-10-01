Астрологический прогноз на 1 октября

Колесница / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех в этот день прежде всего ждет тех, кто сможет преодолеть лень и безынициативность.

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Символ дня: колесница.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

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За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в легкой форме, особенно если не пустить их на самотек и вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: из рациона необходимо исключить вредную для печени жирную и жареную пищу, а также алкоголь — даже в минимальном количестве он способен нанести серьезный вред организму.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она не только украсит, но и принесет материальное благополучие.

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Дачные работы дня: можно собирать оставшийся на грядках урожай корнеплодов — сейчас в них сосредоточено максимум витаминов и минералов.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, защищающие от негативного влияния свое жилье.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации, поэтому, каким бы ни был их сюжет, можно не принимать его во внимание.

Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую — даже самую незначительную — царапину, иначе она может стать причиной сепсиса.

Цитата дня: «Интуиция образованнее разума» (Алекс Карел).

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