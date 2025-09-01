Астрологический прогноз на 1 сентября

Фонтан / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний профессионального свойства, что особенно важно для понедельника.

Символ дня: фонтан.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс, уваровит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: область подреберья.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться серьезными, особенно если вовремя не начать лечение.

Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни — ожидаемой пользы они не принесут.

Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.

Реклама

Дачные работы дня: можно пересаживать растения — как садовые, так и домашние.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в финансах и торговле.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко.

Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.

Реклама

Цитата дня: «Создать семью? Да по мне, проще основать империю» (Эмиль Мишель Чоран).