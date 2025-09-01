- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 464
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 1 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний профессионального свойства, что особенно важно для понедельника.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс, уваровит.
За какую часть тела отвечает: область подреберья.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться серьезными, особенно если вовремя не начать лечение.
Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни — ожидаемой пользы они не принесут.
Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать растения — как садовые, так и домашние.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в финансах и торговле.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «Создать семью? Да по мне, проще основать империю» (Эмиль Мишель Чоран).