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Астрологический прогноз на 1 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любые дела бывают успешными — как профессиональные проекты, та и домашние хлопоты.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, аметистовый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: циркон, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, но чреваты осложнениями, поэтому обязательно нужно обратиться за консультацией к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от продуктов, которые могут плохо повлиять на печень: жирной и дареной пищи, а также от употребления алкоголя
Стрижка дня: день благоприятен для посещения парикмахера: новая прическа не только сделает привлекательнее, но и поспособствует душевной гармонии.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов — в это время они набирают максимум витаминов и минералов.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, которые помогут отвадить от дома нежелательных гостей.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут никакой смысловой нагрузки — не стоит переживать из-за их сюжета
Табу дня: любая — даже самая незначительная — ранка или царапина чревата сепсисом, поэтому необходимо сразу же тщательно ее обработать.
Цитата дня: «Счастье е6сть идеал не разума, а воображение» (Иммануил Кант).
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