Астрологический прогноз на 1 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на статус выходного, день благоприятен для любых начинаний, принятия важных решений и общения на всех уровнях.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый, мятный.

Счастливые камни дня: бирюза, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, легко и без последствий, а у тех, кто болеет давно, наметится улучшение.

Питание дня: можно не ограничивать себя в пище, застолье не принесет здоровью вреда.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Афоризм дня: "Необходимость заниматься "взрослыми" делами не означает полного отказа о своих детей" (Джейн Фонда).

Ангел-хранитель дня: Масабэль – тот, кто попросит его о помощи, сможет выпутаться из любой, даже самой запутанной, жизненной ситуации.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в деловых и финансовых вопросах.

Сны дня: сны нынешней ночи легкие и яркие, они обладают приятным послевкусием, но вещими не являются.

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки.

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