Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 1 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
15
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 1 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на статус выходного, день благоприятен для любых начинаний, принятия важных решений и общения на всех уровнях. 

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: лимонный, лаймовый, мятный. 

Счастливые камни дня: бирюза, оливин, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, легко и без последствий, а у тех, кто болеет давно, наметится улучшение. 

Питание дня: можно не ограничивать себя в пище, застолье не принесет здоровью вреда. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Афоризм дня: "Необходимость заниматься "взрослыми" делами не означает полного отказа о своих детей" (Джейн Фонда). 

Ангел-хранитель дня: Масабэль – тот, кто попросит его о помощи, сможет выпутаться из любой, даже самой запутанной, жизненной ситуации. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на привлечение удачи в деловых и финансовых вопросах. 

Сны дня: сны нынешней ночи легкие и яркие, они обладают приятным послевкусием, но вещими не являются. 

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки. 

Читайте также:

По Киеву ездит загадочный мини-HIMARS: как он выглядит

По Киеву ездит загадочный мини-HIMARS: как он выглядит

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
15
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация