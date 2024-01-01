Астрологический прогноз на 1 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для старта любых новых дел – от небольших до глобальных: можно, как и положено в первый день нового года, начинать жизнь с чистого листа.
Символ дня: Парящий Орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: противопоказаны серьезные физические нагрузки – особенно на позвоночник, это может иметь серьезные последствия. Также нельзя допускать самолечения – от него будет больше вреда, чем пользы.
Питание дня: день лучше посвятить посту и голоданию, но с учетом праздника можно позволить себе некоторые излишества, правда, в умеренном количестве.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы с использованием волшебных свойств минералов и полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи содержат информацию о будущем, настоящем и прошлом, показывая события нынешнего дня во взаимосвязи с теми, что были, и теми, то еще только предстоит пережить.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.
Цитата дня: «Не слушай никого, кто скажет, будто бы ты чего-то не можешь. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя тоже не выйдет. Поставил цель – добейся! И точка» (Габриэле Муччино).
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