Астрологический прогноз на 1 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для старта любых новых дел – от небольших до глобальных: можно, как и положено в первый день нового года, начинать жизнь с чистого листа.

Символ дня: Парящий Орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: противопоказаны серьезные физические нагрузки – особенно на позвоночник, это может иметь серьезные последствия. Также нельзя допускать самолечения – от него будет больше вреда, чем пользы.

Питание дня: день лучше посвятить посту и голоданию, но с учетом праздника можно позволить себе некоторые излишества, правда, в умеренном количестве.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы с использованием волшебных свойств минералов и полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи содержат информацию о будущем, настоящем и прошлом, показывая события нынешнего дня во взаимосвязи с теми, что были, и теми, то еще только предстоит пережить.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Цитата дня: «Не слушай никого, кто скажет, будто бы ты чего-то не можешь. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя тоже не выйдет. Поставил цель – добейся! И точка» (Габриэле Муччино).

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