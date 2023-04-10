Астрологический прогноз на 10 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, он в состоянии преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть у него на пути.

Символ дня: Душа-психея.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нельзя напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении.

Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты и голодания.

Стрижка дня: стричься не рекомендуется.

Дачные работы дня: нельзя допускать повреждения растений.

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие полудрагоценные камни и минералы.

Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказку относительно того, какие события прошлого влияют на настоящее и особенно будущее.

Табу дня: важно опасаться высоты – не подходить к окнам на верхних этажах и уж тем более не взбираться на крыши.

Цитата дня: "Ты не можешь поменять силу ветра, но можешь понять паруса, чтобы достичь цели" (Оскар Уайльд).

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