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Астрологический прогноз на 10 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1626
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, он в состоянии преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть у него на пути. 

Символ дня: Душа-психея. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нельзя напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении. 

Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты и голодания. 

Стрижка дня: стричься не рекомендуется. 

Дачные работы дня: нельзя допускать повреждения растений. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические обряды, использующие полудрагоценные камни и минералы.

Сны дня: сны нынешней ночи дают подсказку относительно того, какие события прошлого влияют на настоящее и особенно будущее. 

Табу дня: важно опасаться высоты – не подходить к окнам на верхних этажах и уж тем более не взбираться на крыши. 

Цитата дня: "Ты не можешь поменять силу ветра, но можешь понять паруса, чтобы достичь цели" (Оскар Уайльд). 

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Дата публикации
Просмотры
1626
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