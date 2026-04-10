Астрологический прогноз на 10 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно готовиться к работе над новыми проектами — обдумывать детали и определять тактику и стратегию достижения новой цели, а вот от активных действий нужно отказаться. Время также предназначено для изучения нового и передачи уже имеющихся в наличии знаний.
Символ дня: Золотой Ключик.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, синяя яшма.
За какую часть тела отвечает: крестец. копчик.
Болезни дня: начавшаяся сегодня болезнь может перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит тянуть с лечением.
Питание дня: нельзя как ограничивать себя в питании, так и переедать — в еде необходима умеренность.
Стрижка дня: от самый подходящий день для стрижки.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садово-огородными работами — в этот день они не вызовут усталости.
Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую и духовную литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются, но важно правильно истолковать их смысл.
Табу дня: нельзя раскрывать третьим чужие тайны и секреты.
Цитата дня: «Дурные качества и поступки человека зависят от него самого» (Сунь-цзы).
