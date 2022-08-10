Астрологический прогноз на 10 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых – даже самых сложных и трудоемких – начинаний. Можно принимать важные решения, заключать сделки, подписывать договоры и проводить переговоры – как делового, так и личного характера.
Символ дня: труба, пробуждающая и зовущая к действиям.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: энергетика дня слабая, поэтому заниматься нужно только самыми важными делами.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без последствий в виде осложнений. Недуги, связанные с кишечником, можно лечить только диетой – от лекарственных препаратов лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи не более чем набор символов, не несущий хоть сколько-нибудь важной информации.
Афоризм дня: "Настойчивость смягчает судьбу" (Гюстав Флобер).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит способность к ясновидению и умение предсказывать судьбу.
Магия и мистика дня: нужно доверять своей интуиции – она предупредит о возможных событиях.
Табу дня: запрещено использовать сильные ароматы.
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