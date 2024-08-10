Астрологический прогноз на 10 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: слова приобретают особую силу, поэтому ими лучше не бросаться: нужно помнить о том, что слово – серебро, а молчание – золото.
Символ дня: Эолова арфа.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый
Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, тем не менее, запускать их не стоит.
Питание дня: звезды считают, что в этот день нужно отказаться от куриного мяса, яиц и продуктов, которые их содержат – например, майонеза.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие финансы и материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими.
Табу дня: ложь под категорическим запретом.
Цитата дня: «Маловерный человек верит только в то, что видит. Человек веры видит то, во что верит» (Виктор Гюго).
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