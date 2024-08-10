Астрологический прогноз на 10 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: слова приобретают особую силу, поэтому ими лучше не бросаться: нужно помнить о том, что слово – серебро, а молчание – золото.

Символ дня: Эолова арфа.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, тем не менее, запускать их не стоит.

Питание дня: звезды считают, что в этот день нужно отказаться от куриного мяса, яиц и продуктов, которые их содержат – например, майонеза.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие финансы и материальное благополучие.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими.

Табу дня: ложь под категорическим запретом.

Цитата дня: «Маловерный человек верит только в то, что видит. Человек веры видит то, во что верит» (Виктор Гюго).

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