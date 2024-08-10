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Астрологический прогноз на 10 августа

Астрологический прогноз на 10 августа

Арфа - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: слова приобретают особую силу, поэтому ими лучше не бросаться: нужно помнить о том, что слово – серебро, а молчание – золото. 

Символ дня: Эолова арфа. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый 

Счастливые камни дня: гелиотроп, сапфир, бирюза.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, излечиваются легко и быстро, тем не менее, запускать их не стоит. 

Питание дня: звезды считают, что в этот день нужно отказаться от куриного мяса, яиц и продуктов, которые их содержат – например, майонеза. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие финансы и материальное благополучие. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими. 

Табу дня: ложь под категорическим запретом. 

Цитата дня: «Маловерный человек верит только в то, что видит. Человек веры видит то, во что верит» (Виктор Гюго). 

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