Астрологический прогноз на 10 августа

Лед / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые и важные, пусть даже и домашние, дела, принимать серьезные решения и доверять незнакомым людям.

Символ дня: Лед.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.

За какую часть тела отвечает: толстый кишечник.

Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием – они могут иметь серьезные последствия.

Питание дня: лечебное голодание или разгрузочный день поможет очистить организм от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду или огороде.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если они касаются состояния здоровья – не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками – особенно алкоголем, курением и кофе.

Цитата дня: «Люди относятся к тебе так, как ты позволяешь сам. Не соглашайся на меньшее, чем тебе положено по праву» (Цзы Кан).

