- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 10 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые и важные, пусть даже и домашние, дела, принимать серьезные решения и доверять незнакомым людям.
Символ дня: Лед.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: агат, аметист, опал.
За какую часть тела отвечает: толстый кишечник.
Болезни дня: к болезням, начавшимся в этот день, необходимо отнестись с максимальным вниманием – они могут иметь серьезные последствия.
Питание дня: лечебное голодание или разгрузочный день поможет очистить организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду или огороде.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если они касаются состояния здоровья – не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками – особенно алкоголем, курением и кофе.
Цитата дня: «Люди относятся к тебе так, как ты позволяешь сам. Не соглашайся на меньшее, чем тебе положено по праву» (Цзы Кан).
Читайте также: