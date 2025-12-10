- Дата публикации
Астрологический прогноз на 10 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: самый революционный день лунного календаря, когда можно двигаться вперед, не обращая внимания на препятствия — только так можно добиться успеха.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни нынешнего дня серьезной опасности не несут, особенно если больному будет обеспечен серьезный уход.
Питание дня: необходимо исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, отваживающие от нашего порога плохих людей.
Сны дня: негативные сновидения свидетельствуют об усталости и переутомлении — возможно, стоит взять отпуск или хотя бы отгулы.
Табу дня: нельзя принимать не опробованные лекарства и превышать дозу принимаемых давно.
Цитата дня: «Для того, кто умеет видеть, произведение искусства — это зеркало, в котором отражается состояние души художника» (Поль Гоген).
