Астрологический прогноз на 10 декабря

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: самый революционный день лунного календаря, когда можно двигаться вперед, не обращая внимания на препятствия — только так можно добиться успеха.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: лиловый, сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни нынешнего дня серьезной опасности не несут, особенно если больному будет обеспечен серьезный уход.

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, отваживающие от нашего порога плохих людей.

Сны дня: негативные сновидения свидетельствуют об усталости и переутомлении — возможно, стоит взять отпуск или хотя бы отгулы.

Табу дня: нельзя принимать не опробованные лекарства и превышать дозу принимаемых давно.

Цитата дня: «Для того, кто умеет видеть, произведение искусства — это зеркало, в котором отражается состояние души художника» (Поль Гоген).

