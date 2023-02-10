Астрологический прогноз на 10 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать серьезные дела, принимать важные решения, развивать бизнес и улаживать финансовые вопросы. Общение принесет позитивные эмоции.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, баклажанный, сапфировый, сиреневый, аметистовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны и быстро проходят, особенно если ни минуты не медлить с их лечением.
Питание дня: желательно отказаться от тяжелой – жирной и жареной – пищи. Морковь, свекла, гранат и клюква помогут очистить кровь.
Стрижка дня: один из лучших во всем лунном календаре дней для стрижки.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды, направленные на очистку дома от негатива – для этого нужно использовать магическую силу огня и воды.
Сны дня: что бы ни приснилось в эту ночь, это не будет иметь значения – сновидения данных лунных суток не имеют никакого смысла.
Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя и запрещенных препаратов.
Афоризм дня: "Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем сердцем" (Конфуций).
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