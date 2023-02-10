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Астрологический прогноз на 10 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 февраля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно начинать серьезные дела, принимать важные решения, развивать бизнес и улаживать финансовые вопросы. Общение принесет позитивные эмоции. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, баклажанный, сапфировый, сиреневый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны и быстро проходят, особенно если ни минуты не медлить с их лечением. 

Питание дня: желательно отказаться от тяжелой – жирной и жареной – пищи. Морковь, свекла, гранат и клюква помогут очистить кровь. 

Стрижка дня: один из лучших во всем лунном календаре дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды, направленные на очистку дома от негатива – для этого нужно использовать магическую силу огня и воды. 

Сны дня: что бы ни приснилось в эту ночь, это не будет иметь значения – сновидения данных лунных суток не имеют никакого смысла. 

Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя и запрещенных препаратов. 

Афоризм дня: "Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем сердцем" (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
848
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