Астрологический прогноз на 10 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать серьезные дела, принимать важные решения, развивать бизнес и улаживать финансовые вопросы. Общение принесет позитивные эмоции.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, баклажанный, сапфировый, сиреневый, аметистовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны и быстро проходят, особенно если ни минуты не медлить с их лечением.

Питание дня: желательно отказаться от тяжелой – жирной и жареной – пищи. Морковь, свекла, гранат и клюква помогут очистить кровь.

Стрижка дня: один из лучших во всем лунном календаре дней для стрижки.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды, направленные на очистку дома от негатива – для этого нужно использовать магическую силу огня и воды.

Сны дня: что бы ни приснилось в эту ночь, это не будет иметь значения – сновидения данных лунных суток не имеют никакого смысла.

Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя и запрещенных препаратов.

Афоризм дня: "Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем сердцем" (Конфуций).

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