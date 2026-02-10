- Дата публикации
Астрологический прогноз на 10 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно завершать начатые ранее дела, а вот приступать к работе над новыми нежелательно — все приложенные усилия окажутся бесполезными.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы, яичники.
Болезни дня: ослабление иммунитета может стать причиной разных — в том числе и вирусных — заболеваний, поэтому стоит подумать об его укреплении. Болезни начавшиеся в этот день, будут затяжными, поэтому медлить с лечением не стоит.
Питание дня: в питании рекомендуется умеренность, включая пост и голодание.
Стрижка дня: волосы в этот день лучше вообще не трогать — они будут уязвимы даже к прикосновениям.
Магия и мистика дня: можно — а в некоторых случаях и нужно — выставлять энергетическую защиту от токсичных людей.
Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, поэтому, каким бы ни был их сюжет, не стоит принимать его близко к сердцу.
Табу дня: необходимо избегать любой конфронтации: вместо того, чтобы отвечать ударом на удар, лучше отойти в сторону.
Цитата дня: «Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее друга, желающего их скрыть» (Леонардо да Винчи).
