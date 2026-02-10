Астрологический прогноз на 10 февраля

Цербер / © Getty Images

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно завершать начатые ранее дела, а вот приступать к работе над новыми нежелательно — все приложенные усилия окажутся бесполезными.

Символ дня: Цербер.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.

Реклама

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы, яичники.

Болезни дня: ослабление иммунитета может стать причиной разных — в том числе и вирусных — заболеваний, поэтому стоит подумать об его укреплении. Болезни начавшиеся в этот день, будут затяжными, поэтому медлить с лечением не стоит.

Питание дня: в питании рекомендуется умеренность, включая пост и голодание.

Стрижка дня: волосы в этот день лучше вообще не трогать — они будут уязвимы даже к прикосновениям.

Реклама

Магия и мистика дня: можно — а в некоторых случаях и нужно — выставлять энергетическую защиту от токсичных людей.

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, поэтому, каким бы ни был их сюжет, не стоит принимать его близко к сердцу.

Табу дня: необходимо избегать любой конфронтации: вместо того, чтобы отвечать ударом на удар, лучше отойти в сторону.

Цитата дня: «Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее друга, желающего их скрыть» (Леонардо да Винчи).

Реклама

Читайте также: