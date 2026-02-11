- Дата публикации
Астрологический прогноз на 11 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел и принятия серьезных решений — первые окажутся успешными, вторые — единственно правильными.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый
Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся сегодня, длятся долго, но, если следовать всем рекомендациям лечащего врача, их срок можно значительно сократить.
Питание дня: нельзя пить много жидкости — в организме она превратится в отеки.
Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки, лучше от нее отказаться.
Магия и мистика дня: в сложных жизненных ситуациях можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, в какую сторону нужно свернуть на очередной жизненной «развилке».
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия, какой бы характер — деловой или личный — они ни носили.
Цитата дня: «Думайте на бумаге. Каждая минута, затраченная на планирование, экономит десять минут при осуществлении плана» (Брайан Трейси).
