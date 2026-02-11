Астрологический прогноз на 11 февраля

Утес / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел и принятия серьезных решений — первые окажутся успешными, вторые — единственно правильными.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый

Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся сегодня, длятся долго, но, если следовать всем рекомендациям лечащего врача, их срок можно значительно сократить.

Питание дня: нельзя пить много жидкости — в организме она превратится в отеки.

Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки, лучше от нее отказаться.

Магия и мистика дня: в сложных жизненных ситуациях можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают, в какую сторону нужно свернуть на очередной жизненной «развилке».

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия, какой бы характер — деловой или личный — они ни носили.

Цитата дня: «Думайте на бумаге. Каждая минута, затраченная на планирование, экономит десять минут при осуществлении плана» (Брайан Трейси).

