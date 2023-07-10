Астрологический прогноз на 10 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время также благоприятно для любой научной, интеллектуальной и литературной деятельности – те, кто ею занимается, почувствуют мощный прилив вдохновения, особенно это коснется поэтов.

Символ дня: манускрипт.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пунцовый, кумачовый.

Счастливые камни дня: голубой агат, синий сапфир, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, будет тяжелой и продолжительной, поэтому необходимо беречься, а при первых симптомах сразу же обратиться к врачу и четко следовать его предписаниям.

Питание дня: отказываться от пищи нежелательно – без нагрузки желудок может начать "есть" себя изнутри, но и переедать категорически не рекомендуется – рацион должен быть легким и одновременно питательным. Также необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого.

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду.

Магия и мистика дня: можно изучать книги духовного и эзотерического содержания.

Сны дня: сны нынешней ночи пророчат перемены, которые должны вскоре произойти в жизни человека – о них, как правило, свидетельствуют такие приснившиеся символы, как книга или ключ.

Табу дня: сегодня – впрочем, как и всегда – нельзя использовать во зло чужие тайны.

Цитата дня: "Если достичь успеха сложно, нужно приложить больше усилий" (Пьер Карон де Бомарше).

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