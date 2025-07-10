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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
219
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 10 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Голубь

Голубь / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активные действия в этот день нужно заменить размышлениями: чем лучше мы продумаем свои последующие действия, тем успешнее они будут.

Символ дня: голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: шоколадный.

Счастливые камни дня: чароит, турмалин, шпинель.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни нынешнего дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, которые сразу же будут употреблены в пищу.

Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, используя проточную воду.

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, но очень важно правильно их истолковать.

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными и агрессивными людьми.

Цитата дня: «Знать путь и не идти по нему — все равно что держать в руках факел, но шагать во тьме» (Ван Янмин).

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Дата публикации
Количество просмотров
219
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