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Астрологический прогноз на 10 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активные действия в этот день нужно заменить размышлениями: чем лучше мы продумаем свои последующие действия, тем успешнее они будут.
Символ дня: голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: шоколадный.
Счастливые камни дня: чароит, турмалин, шпинель.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: болезни нынешнего дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождения.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов, которые сразу же будут употреблены в пищу.
Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, используя проточную воду.
Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, но очень важно правильно их истолковать.
Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными и агрессивными людьми.
Цитата дня: «Знать путь и не идти по нему — все равно что держать в руках факел, но шагать во тьме» (Ван Янмин).
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