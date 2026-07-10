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Астрологический прогноз на 10 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, который, несмотря на его будний статус, нужно провести в покое: серьезных целей все равно достичь не удастся, поэтому не стоит тратит время и силы напрасно.
Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, сами не пройдут: чем раньше мы приступим к их лечению, тем лучше.
Питание дня: нежелательно употреблять грубую пищу с большим количеством клетчатки – она может стать причиной раздражения стенок кишечника.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: успешными будут любые садово-огородные работы, но особое внимание нужно обратить на сбор созревших к этому времени фруктов.
Магия и мистика дня: от гадания нужно отказаться – карты, скоре всего, введут в заблуждение.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но их нужно правильно расшифровать.
Табу дня: нельзя никуда переезжать – особенно, на ПМЖ в другую страну.
Цитата дня: «Я не понимаю, зачем заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-либо правду» (Фридрих Ницше).
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