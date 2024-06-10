Астрологический прогноз на 10 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно заниматься важными делами в всех сферах деятельности, лучше подтянуть существующие в них «хвосты».

Символ дня: Светильник.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый.

Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому лечить их необходимо без промедления.

Питание дня: в питании важна умеренность – недоедание и переедание одинаково недопустимы.

Стрижка дня: один из лучших день для стрижки.

Дачные работы дня: можно работать с почвой, насыщая ее кислородом: рыхлить, вскапывать, пропалывать.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы на привлечение удачи в любви, дружбе и бизнесе.

Сны дня: сны нынешней вещими не являются, но несут важную для человека информацию в виде символов, которые необходимо расшифровать.

Табу дня: любое зло – даже на уровне мыслей – вернется бумерангом, так что не стоит рисковать.

Цитата дня: «Не каждая перемена ведет к улучшению, но чтобы улучшить что-то, надо это изменить» (Георг Лихтенберг).

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