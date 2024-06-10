Астрологический прогноз на 10 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно заниматься важными делами в всех сферах деятельности, лучше подтянуть существующие в них «хвосты».
Символ дня: Светильник.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, бирюзовый.
Счастливые камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому лечить их необходимо без промедления.
Питание дня: в питании важна умеренность – недоедание и переедание одинаково недопустимы.
Стрижка дня: один из лучших день для стрижки.
Дачные работы дня: можно работать с почвой, насыщая ее кислородом: рыхлить, вскапывать, пропалывать.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы на привлечение удачи в любви, дружбе и бизнесе.
Сны дня: сны нынешней вещими не являются, но несут важную для человека информацию в виде символов, которые необходимо расшифровать.
Табу дня: любое зло – даже на уровне мыслей – вернется бумерангом, так что не стоит рисковать.
Цитата дня: «Не каждая перемена ведет к улучшению, но чтобы улучшить что-то, надо это изменить» (Георг Лихтенберг).
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