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Астрологический прогноз на 10 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1376
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых дел, даже самые мелкие и незначительные не увенчаются успехом – наоборот, принесут прямо противоположный результат. Принятые решения окажутся ошибочными, финансовые операции обернутся убытками, а общение приведет к конфликтам. 

Символ дня: паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: аквамарин, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат. 

За какую часть тела отвечает: кишечник, аппендикс. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому при появлении первых симптомов необходимо без промедления обратиться к врачу. Стрессы могут привести к обострению хронических недугов, поэтому желательно их избегать. 

Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому важно следить за качеством и свежестью продуктов. Желательно отказаться от хлеба и молока – эти продукты могут негативно подействовать на состоянии кишечника. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: можно прививать и обрезать деревья. 

Магия и мистика дня: результативными окажутся обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают кошмарами, оставляющими тягостное впечатление, но это не более чем влияние лунных энергий, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу. 

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми. 

Афоризм дня: "Искусство должно быть средством воспитания, но его цель – удовольствие" (Бертольд Брехт). 

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Дата публикации
Просмотры
1376
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