Астрологический прогноз на 10 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых дел, даже самые мелкие и незначительные не увенчаются успехом – наоборот, принесут прямо противоположный результат. Принятые решения окажутся ошибочными, финансовые операции обернутся убытками, а общение приведет к конфликтам.
Символ дня: паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: аквамарин, ультрамарин.
Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: кишечник, аппендикс.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому при появлении первых симптомов необходимо без промедления обратиться к врачу. Стрессы могут привести к обострению хронических недугов, поэтому желательно их избегать.
Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому важно следить за качеством и свежестью продуктов. Желательно отказаться от хлеба и молока – эти продукты могут негативно подействовать на состоянии кишечника.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: можно прививать и обрезать деревья.
Магия и мистика дня: результативными окажутся обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают кошмарами, оставляющими тягостное впечатление, но это не более чем влияние лунных энергий, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.
Афоризм дня: "Искусство должно быть средством воспитания, но его цель – удовольствие" (Бертольд Брехт).
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