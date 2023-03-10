Астрологический прогноз на 10 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых дел, даже самые мелкие и незначительные не увенчаются успехом – наоборот, принесут прямо противоположный результат. Принятые решения окажутся ошибочными, финансовые операции обернутся убытками, а общение приведет к конфликтам.

Символ дня: паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: аквамарин, ультрамарин.

Счастливые камни дня: красный оникс, зеленый гранат.

За какую часть тела отвечает: кишечник, аппендикс.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, длятся долго, поэтому при появлении первых симптомов необходимо без промедления обратиться к врачу. Стрессы могут привести к обострению хронических недугов, поэтому желательно их избегать.

Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому важно следить за качеством и свежестью продуктов. Желательно отказаться от хлеба и молока – эти продукты могут негативно подействовать на состоянии кишечника.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать и обрезать деревья.

Магия и мистика дня: результативными окажутся обряды и ритуалы, использующие магическую силу огня.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают кошмарами, оставляющими тягостное впечатление, но это не более чем влияние лунных энергий, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми.

Афоризм дня: "Искусство должно быть средством воспитания, но его цель – удовольствие" (Бертольд Брехт).

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