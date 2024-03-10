Астрологический прогноз на 10 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

dummyАстрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, а вот планировать их не только можно, но и нужно.

Символ дня: Жертвенник Гекаты.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: голова, мозг.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, поэтому важно избегать мест массового скопления людей.

Питание дня: желательно придерживаться диеты и исключить из рациона острые блюда.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: не стоит ничего сеять и сажать – семена вряд ли дадут хорошие всходы, а рассада зачахнет

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, создавать талисманы и обереги.

Сны дня: не стоит никому рассказывать о снах с негативным сюжетом – в противном случае он может стать реальностью.

Табу дня: необходимо категорически отказаться от недобрых мыслей и замыслов.

Цитата дня: «Зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь, – надо думать о том, что еще можно изменить» (Маргарет Митчелл).

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