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Астрологический прогноз на 10 марта

Астрологический прогноз на 10 марта

Горный хрусталь - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

dummyАстрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, а вот планировать их не только можно, но и нужно. 

Символ дня: Жертвенник Гекаты. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: красное и черное. 

Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: голова, мозг. 

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, поэтому важно избегать мест массового скопления людей. 

Питание дня: желательно придерживаться диеты и исключить из рациона острые блюда. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: не стоит ничего сеять и сажать – семена вряд ли дадут хорошие всходы, а рассада зачахнет

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, создавать талисманы и обереги. 

Сны дня: не стоит никому рассказывать о снах с негативным сюжетом – в противном случае он может стать реальностью. 

Табу дня: необходимо категорически отказаться от недобрых мыслей и замыслов. 

Цитата дня: «Зачем забивать себе голову тем, чего уже не вернешь, – надо думать о том, что еще можно изменить» (Маргарет Митчелл). 

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