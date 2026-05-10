Астрологический прогноз на 10 мая

Крокодил / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: за новые дела, даже если оно касается домашнего хозяйства, лучше не браться, а вот для тех, что были начаты ранее, время подходящее.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: бежевый, палевый, цвет кофе с молоком

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому беспечность, связанная с их лечением, недопустима.

Питание дня: мясо – особенно жирно е и жареное – необходимо заменить овощами.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться – возложенных на нее надежд в виде резких позитивных перемен во внешности – она не оправдает.

Дачные работы дня: работать нужно с наземной частью растений – велика опасность повредить корни, что гарантированно приведет к гибели растений.

Магия и мистика дня: можно менять свою жизнь, переписывая – с помощью профессионального астролога – персональный гороскоп и внося в него отредактированные данные.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но сбываются с точностью до наоборот.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться и конфликтовать.

Цитата дня: «Советы мы принимаем каплями, зато раздаем ведрами» (Конфуций).

