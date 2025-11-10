- Дата публикации

Астрология


Астрологический прогноз на 10 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день – и это логично для начала рабочей недели – благоприятен для любых начинаний, они обещают быт ь удачными, особенно если работать над ними сообща, в коллективе.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно, если сразу же начать лечение.
Питание дня: необходимо включить в рацион продукты, способствующие кроветворению – печень, красные ягоды и фрукты, и красное сухое вино.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут ответы на любые вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут.
Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя, крепкого кофе и сигарет.
Цитата дня: «Что такое верблюд? Это лошадь, проект которой составлял творческий коллектив» (Том Уэйтс).