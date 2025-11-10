Астрологический прогноз на 10 ноября

Пегас / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день – и это логично для начала рабочей недели – благоприятен для любых начинаний, они обещают быт ь удачными, особенно если работать над ними сообща, в коллективе.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно, если сразу же начать лечение.

Питание дня: необходимо включить в рацион продукты, способствующие кроветворению – печень, красные ягоды и фрукты, и красное сухое вино.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро – они дадут ответы на любые вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут.

Табу дня: необходимо отказаться от алкоголя, крепкого кофе и сигарет.

Цитата дня: «Что такое верблюд? Это лошадь, проект которой составлял творческий коллектив» (Том Уэйтс).