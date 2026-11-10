ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 10 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Рог изобилия

Рог изобилия / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь любые проекты — они обещают быть успешными.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, особой опасности не представляют, исключением являются стоматологические проблемы — их оставлять без внимания нельзя.

Питание дня: можно голодать и «испытывать» новую диету.

Стрижка дня: стрижку нужно отложить на другое время — считается, что, будучи сделанной сегодня, она привлечет мелкие ссоры и споры.

Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются, так что не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на чужую агрессию, даже если человек нас сильно заденет.

Цитата дня: «Порядочность проявляется и в словах, и в делах» (Бальтасар Грасиан-и-Моралес).

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie