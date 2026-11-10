Астрологический прогноз на 10 ноября

Рог изобилия / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь любые проекты — они обещают быть успешными.

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Символ дня: Рог изобилия.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

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За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, особой опасности не представляют, исключением являются стоматологические проблемы — их оставлять без внимания нельзя.

Питание дня: можно голодать и «испытывать» новую диету.

Стрижка дня: стрижку нужно отложить на другое время — считается, что, будучи сделанной сегодня, она привлечет мелкие ссоры и споры.

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Магия и мистика дня: можно избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи не сбываются, так что не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на чужую агрессию, даже если человек нас сильно заденет.

Цитата дня: «Порядочность проявляется и в словах, и в делах» (Бальтасар Грасиан-и-Моралес).

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