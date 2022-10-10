Астрологический прогноз на 10 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неудачен для старта новых проектов. Нежелательно принимать серьезные решения – существует риск учесть не все факторы и совершить ошибку. Общаясь с людьми – особенно незнакомыми – необходимо быть начеку, ведь легко можно стать жертвами обмана и мошенничества.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: активно действовать можно, но лучше не тратить энергию даром.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: изумруд, селенит.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа, диафрагма.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, бороться с которыми необходимо по составленным заранее лечащим врачом предписаниям. Из-за активизирующихся в организме процессов медпрепараты будут впитываться в кровь быстрее обычного, поэтому желательно заменить их гомеопатией.

Сны дня: сны могут рассказать человеку о том, какова его сущность: если сон легкий и добрый, значит, в нем велико светлое начало – и наоборот.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно – особенно тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением.

Афоризм дня: "На высокую башню можно взобраться только по винтовой лестнице" (Фрэнсис Бэкон).

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли, мечты и желания.

Магия и мистика дня: можно читать – или перечитывать – эзотерические труды, в них откроются новые знания.

Табу дня: нельзя есть яблоки.

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