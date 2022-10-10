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Астрологический прогноз на 10 октября

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Астрологический прогноз на 10 октября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для старта новых проектов. Нежелательно принимать серьезные решения – существует риск учесть не все факторы и совершить ошибку. Общаясь с людьми – особенно незнакомыми – необходимо быть начеку, ведь легко можно стать жертвами обмана и мошенничества. 

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: активно действовать можно, но лучше не тратить энергию даром. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: изумруд, селенит. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа, диафрагма. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, бороться с которыми необходимо по составленным заранее лечащим врачом предписаниям. Из-за активизирующихся в организме процессов медпрепараты будут впитываться в кровь быстрее обычного, поэтому желательно заменить их гомеопатией. 

Сны дня: сны могут рассказать человеку о том, какова его сущность: если сон легкий и добрый, значит, в нем велико светлое начало – и наоборот. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно – особенно тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением. 

Афоризм дня: "На высокую башню можно взобраться только по винтовой лестнице" (Фрэнсис Бэкон). 

Ангел-хранитель дня: Фарэд – материализует мысли, мечты и желания. 

Магия и мистика дня: можно читать – или перечитывать – эзотерические труды, в них откроются новые знания. 

Табу дня: нельзя есть яблоки. 

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