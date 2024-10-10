Астрологический прогноз на 10 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда на человека влияют силы зла – необходимо очистить от него собственные помыслы, чтобы оно не испортило жизнь – как нашу собственную, так и других людей.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: вследствие снижения иммунитета велика вероятность обострения хронических заболеваний – необходимо принять меры по его повышению.

Питание дня: из пищевого рациона необходимо исключить мясо, гриб и алкоголь.

Стрижка дня: стричься нежелательно.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать и прищипывать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться – ответа на заданные вопросы оно не даст, а вот негативную энергетику на человека навлечь может.

Сны дня: сны нынешней ночи, какими бы тревожными и даже пугающими они ни были, вещими не являются.

Табу дня: от свидания с незнакомым – и малознакомым – человеком нужно отказаться: оно чревато неприятными последствиями.

Цитата дня: "Самый опасный человек - тот, у которого нет эмоций" (Фрэнк Герберт).

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