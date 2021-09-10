Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 10 сентября 

Астрологический прогноз на 10 сентября 

Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Прогноз дня: успех будет сопутствовать тем, кто не ленится и активно действует. Можно составлять долговременные планы и приступать к их реализации. Сложно будет найти общий язык с начальством и коллегами, поэтому решение важных профессиональных вопросов лучше отложить на потом. Вам могут вернуть долг, на который вы давно махнули рукой. 

Символ дня: Единорог, Кабан, роющий землю. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Число дня: 5.

Цвет дня: голубой. 

Камни дня: розовый халцедон, мрамор, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: особое внимание нужно уделить питанию – самочувствие будет зависеть от него напрямую, так что не стоит переедать, а также лучше отказаться от продуктов, связанных с брожением – бочковых огурцов и помидоров, квашеной капусты и кваса. 

Слова дня: превращение, трансформация. 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: хорошее время для свиданий и объяснений в любви.

Мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечения любви и удачу в делах. 

Табу дня: любой высказанный в сторону другого человека негатив тут же обернется бумерангом. 

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются уникальные люди – сильные как телом, как и духом, однако им важно научиться сдерживать свои эмоции, в противном случае они все время будут попадать в неловкое положение. 

Читайте также: Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: день кардинальных перемен

Следующая публикация