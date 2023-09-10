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Астрологический прогноз на 10 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
102
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 10 сентября

Астрологический прогноз на 10 сентября / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: велика вероятность приступов лени и апатии, противостоять которым можно только занявшись чем-то действительно интересным – творчеством или хобби. 

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, мятный, малахитовый.  

Счастливые камни дня: тигровый, кошачий и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: необходимо беречь уши: надевать теплые головные уборы, избегать переохлаждения и сквозняков, отказаться от пирсинга. 

Питание дня: можно поститься, голодать и садиться на диету – все это принесет несомненную пользу организму. Если серьезные ограничения в планы не входит, необходимо хотя бы отказаться от употребления грубой пищи, которая может травмировать желудок и кишечник. 

Стрижка дня: стричься не рекомендуется. 

Дачные работы дня: идеально время для садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: рекомендуется медитировать и гадать на картах Таро. 

Сны дня: вероятность того, что сны нынешнего дня сбудутся – пятьдесят на пятьдесят. 

Табу дня: не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь. 

Цитата дня: «Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство» (Оноре де Бальзак). 

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Дата публикации
Просмотры
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