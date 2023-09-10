Астрологический прогноз на 10 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: велика вероятность приступов лени и апатии, противостоять которым можно только занявшись чем-то действительно интересным – творчеством или хобби.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, мятный, малахитовый.

Счастливые камни дня: тигровый, кошачий и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: необходимо беречь уши: надевать теплые головные уборы, избегать переохлаждения и сквозняков, отказаться от пирсинга.

Питание дня: можно поститься, голодать и садиться на диету – все это принесет несомненную пользу организму. Если серьезные ограничения в планы не входит, необходимо хотя бы отказаться от употребления грубой пищи, которая может травмировать желудок и кишечник.

Стрижка дня: стричься не рекомендуется.

Дачные работы дня: идеально время для садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: рекомендуется медитировать и гадать на картах Таро.

Сны дня: вероятность того, что сны нынешнего дня сбудутся – пятьдесят на пятьдесят.

Табу дня: не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь.

Цитата дня: «Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство» (Оноре де Бальзак).

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