Астрологический прогноз на 10 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день активных и решительных действий во всех жизненный сферах – от профессиональной до личной.

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Огонь.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: велика вероятность болезни, связанных с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, также велика вероятность подхватить опасный вирус.

Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: от работ на земле лучше отказаться.

Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи огут вернуть человека в прошлое, из событий которого он в свое время не сделал важных выводов – похоже, пришла пора для переоценки всего, что произошло тогда.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо двигаться.

Цитата дня: «Путем зла не доходят до добра» (Уильям Шекспир).

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