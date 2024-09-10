Астрологический прогноз на 10 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день активных и решительных действий во всех жизненный сферах – от профессиональной до личной.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Огонь.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: велика вероятность болезни, связанных с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, также велика вероятность подхватить опасный вирус.
Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от работ на земле лучше отказаться.
Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи огут вернуть человека в прошлое, из событий которого он в свое время не сделал важных выводов – похоже, пришла пора для переоценки всего, что произошло тогда.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо двигаться.
Цитата дня: «Путем зла не доходят до добра» (Уильям Шекспир).
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