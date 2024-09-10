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Астрологический прогноз на 10 сентября

Астрологический прогноз на 10 сентября

Птица Феникс - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день активных и решительных действий во всех жизненный сферах – от профессиональной до личной. 

Символ дня: Птица Феникс. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливый цвет дня: красное и черное. 

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: велика вероятность болезни, связанных с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, также велика вероятность подхватить опасный вирус. 

Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: от работ на земле лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: гадая, можно получить ответ на любой вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи огут вернуть человека в прошлое, из событий которого он в свое время не сделал важных выводов – похоже, пришла пора для переоценки всего, что произошло тогда. 

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – необходимо двигаться. 

Цитата дня: «Путем зла не доходят до добра» (Уильям Шекспир). 

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