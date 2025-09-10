- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 10 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нужно опасаться мошенников, поэтому особенно важно с осторожностью относиться к новым знакомым.
Символ дня: золотой паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, синий.
Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: можно начинать назначенный врачом курс лечения.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно рыхлить землю, обрезать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их сюжет не стоит воспринимать буквально — в расшифровке важно проявить фантазию.
Табу дня: нежелательно общаться с агрессивно настроенными и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Всегда можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что чувствуешь» (Фридрих Ницше).
