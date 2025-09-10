ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 10 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Мила Королева
Золотой паук

Золотой паук / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нужно опасаться мошенников, поэтому особенно важно с осторожностью относиться к новым знакомым.

Символ дня: золотой паук.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, синий.

Счастливые камни дня: зеленый гранат, хризолит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: можно начинать назначенный врачом курс лечения.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно рыхлить землю, обрезать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их сюжет не стоит воспринимать буквально — в расшифровке важно проявить фантазию.

Табу дня: нежелательно общаться с агрессивно настроенными и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Всегда можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что чувствуешь» (Фридрих Ницше).

