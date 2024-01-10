Астрологический прогноз на 10 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать важные дела не только можно, но и нужно – как правило, они оказываются удачными. Принимаемые в этот день решения, какой бы жизненной сферы они ни касались, должны быть не похожи на предыдущие – успех принесут только креативные и неординарные.

Символ дня: День Солнца.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, аметистовый.

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит.

За какую часть тела отвечает: органы чувств, особенно глаза.

Болезни дня: необходимо следить за зрением и артериальным давлением – меньше работать за компьютером и читать, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Питание дня: необходим отказаться от мяса и злаков, причем это касается не только выпечки, но и каш – даже тех, что традиционно считаются полезными.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, омолодит и придаст очарования.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов, отворотов и защиты дома от негативной энергетики.

Сны дня: астрологи считают, что сны нынешней ночи не стоит воспринимать серьезно.

Табу дня: категорически не разрешается ничего ломать и разрушать.

Цитата дня: "Счастье – самая замечательная вещь на свете, и для тех, кто умеет быть счастливым, оно может быть таким же глубоким, как печаль" (Эрнест Хемингуэй).

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