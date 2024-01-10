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Астрологический прогноз на 10 января

Астрологический прогноз на 10 января

Солнце - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать важные дела не только можно, но и нужно – как правило, они оказываются удачными. Принимаемые в этот день решения, какой бы жизненной сферы они ни касались, должны быть не похожи на предыдущие – успех принесут только креативные и неординарные. 

Символ дня: День Солнца. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит. 

За какую часть тела отвечает: органы чувств, особенно глаза. 

Болезни дня: необходимо следить за зрением и артериальным давлением – меньше работать за компьютером и читать, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. 

Питание дня: необходим отказаться от мяса и злаков, причем это касается не только выпечки, но и каш – даже тех, что традиционно считаются полезными. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, омолодит и придаст очарования. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов, отворотов и защиты дома от негативной энергетики. 

Сны дня: астрологи считают, что сны нынешней ночи не стоит воспринимать серьезно. 

Табу дня: категорически не разрешается ничего ломать и разрушать. 

Цитата дня: "Счастье – самая замечательная вещь на свете, и для тех, кто умеет быть счастливым, оно может быть таким же глубоким, как печаль" (Эрнест Хемингуэй). 

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