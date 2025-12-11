- Дата публикации
Астрологический прогноз на 11-12 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 22-й лунный день, который продлится почти двое суток, — время, когда хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно как приобретать, так и делиться ими.
Символ дня: манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец,
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, могут быть очень опасными, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: любые ограничения в питании противопоказаны, но и переедать не следует.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды — в них удастся найти новые, не подмеченные ранее мысли.
Сны дня: сны этих ночей часто бывают вещими и несут массу полезной информации — необходимо обратить на них пристальное внимание.
Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны и секреты — это опасно не только для их обладателей, но и для тех, кто не умеет держать язык за зубами.
Цитата дня: «Без музыки жизнь была бы заблуждением» (Фридрих Ницше).
