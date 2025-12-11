ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 11-12 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Манускрипт

Манускрипт / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 22-й лунный день, который продлится почти двое суток, — время, когда хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно как приобретать, так и делиться ими.

Символ дня: манускрипт.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец,

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, могут быть очень опасными, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: любые ограничения в питании противопоказаны, но и переедать не следует.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно изучать Библию и эзотерические труды — в них удастся найти новые, не подмеченные ранее мысли.

Сны дня: сны этих ночей часто бывают вещими и несут массу полезной информации — необходимо обратить на них пристальное внимание.

Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны и секреты — это опасно не только для их обладателей, но и для тех, кто не умеет держать язык за зубами.

Цитата дня: «Без музыки жизнь была бы заблуждением» (Фридрих Ницше).

