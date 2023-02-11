Астрологический прогноз на 11-12 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, несет с собой мудрость и новые знания, которые усваиваются быстро и легко. Поэтому желательно посвятить выходные дни учебе или, напротив, передаче своего опыта тем, кому он жизненно необходим.
Символ дня: золотой ключик.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, голубой агат.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, тазобедренный пояс.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, как правило, бывают тяжелыми и долго не поддаются лечению, поэтому медлить с ним не стоит.
Питание дня: отказывать себе в пище нежелательно – желудок нуждается в нагрузке, но и переедать не следует – во всем нужно соблюдать меру.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в эти дни, может привести к набору лишнего веса.
Магия и мистика дня: можно постигать мудрость, которая содержится в духовной и эзотерической литературе.
Сны дня: в снах, которые могут присниться в эти ночи, содержатся новые знания, поэтому на них надо обратить пристальное внимание.
Табу дня: нельзя использовать во зло другим людям открывшиеся в эти дни тайны.
Афоризм дня: "Достигает тот, кто делает, пожинает тот, кто сеет" (Арабская пословица).
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