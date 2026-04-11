Астрологический прогноз на 11 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует – важно завершать те, что уже находятся в работе, подтянув все имеющиеся в наличии «хвосты».
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: черный, темно-красный, бордовый, вишневый.
Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, но при активном и действенном лечении проходят быстро и без последствий.
Питание дня: мясо и рыбу в рационе следует ограничить, а от алкоголя отказаться категорически.
Стрижка дня: нежелательно не только стричься, но и вообще лишний раз прикасаться к волосам.
Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, придавая им нужную форму.
Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту от токсичных людей.
Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их близко сердцу не стоит.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию– конфликтов нужно любыми способами избегать.
Цитата дня: «Счастье – это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).
