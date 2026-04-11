Астрологический прогноз на 11 апреля

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует – важно завершать те, что уже находятся в работе, подтянув все имеющиеся в наличии «хвосты».

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: черный, темно-красный, бордовый, вишневый.

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, но при активном и действенном лечении проходят быстро и без последствий.

Питание дня: мясо и рыбу в рационе следует ограничить, а от алкоголя отказаться категорически.

Стрижка дня: нежелательно не только стричься, но и вообще лишний раз прикасаться к волосам.

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, придавая им нужную форму.

Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту от токсичных людей.

Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их близко сердцу не стоит.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию– конфликтов нужно любыми способами избегать.

Цитата дня: «Счастье – это чувство свободы от боли» (Артур Шопенгауэр).

