Астрологический прогноз на 11 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день негативной энергетики, который астрологи называют «сатанинским», когда как минимум нужно сократить общение с другими людьми, а как максимум — вообще не покидать стен своего дома.
Символ дня: паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лабрадор, агат морион, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: пупочный центр.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести к осложнениям, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: необходимо исключить из рациона соленья, маринады и копчености.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.
Магия и мистика дня: хороший результат мистические обряды, в которых задействован огонь свечей.
Сны дня: благодаря снам нынешней ночи человек может узнать о себе то, о чем до этого времени даже не подозревал.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми — последствия могут быть неприятными.
Цитата дня: «Совесть у большинства людей — не более чем боязнь мнения других» (Элизабет Тейлор).