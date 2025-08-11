Астрологический прогноз на 11 августа

Паук / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной энергетики, который астрологи называют «сатанинским», когда как минимум нужно сократить общение с другими людьми, а как максимум — вообще не покидать стен своего дома.

Символ дня: паук.

Реклама

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лабрадор, агат морион, зеленый гранат.

Реклама

За какую часть тела отвечает: пупочный центр.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и принести к осложнениям, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: необходимо исключить из рациона соленья, маринады и копчености.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов.

Магия и мистика дня: хороший результат мистические обряды, в которых задействован огонь свечей.

Сны дня: благодаря снам нынешней ночи человек может узнать о себе то, о чем до этого времени даже не подозревал.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми — последствия могут быть неприятными.

Реклама

Цитата дня: «Совесть у большинства людей — не более чем боязнь мнения других» (Элизабет Тейлор).