Астрологический прогноз на 11 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда напряжение может возникнуть даже по отношению к родным и близким людям: важно не дать ему, образно говоря, поднять голову – это чревато конфликтами вплоть до полного разрыва отношений.
Символ дня: костер, мотылек.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 8.
Цвет дня: алый.
Камни дня: агат, красный гранит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: пристального внимания потребует желудок и периферическая нервная система.
Афоризм дня: "Поспешай, не торопясь".
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: потенциальная семейная жизнь не задастся, поэтому заключать брак сегодня не стоит.
Мистика дня: день благоприятен для чтения заговоров, направленных на решение бытовых вопросов.
Табу дня: выбирая между разумом и подсознание, необходимо отдать предпочтение последнему.
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