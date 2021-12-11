Астрологический прогноз на 11 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда напряжение может возникнуть даже по отношению к родным и близким людям: важно не дать ему, образно говоря, поднять голову – это чревато конфликтами вплоть до полного разрыва отношений.

Символ дня: костер, мотылек.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: алый.

Камни дня: агат, красный гранит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: пристального внимания потребует желудок и периферическая нервная система.

Афоризм дня: "Поспешай, не торопясь".

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: потенциальная семейная жизнь не задастся, поэтому заключать брак сегодня не стоит.

Мистика дня: день благоприятен для чтения заговоров, направленных на решение бытовых вопросов.

Табу дня: выбирая между разумом и подсознание, необходимо отдать предпочтение последнему.

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