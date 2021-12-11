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Астрологический прогноз на 11 декабря

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Астрологический прогноз на 11 декабря

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда напряжение может возникнуть даже по отношению к родным и близким людям: важно не дать ему, образно говоря, поднять голову – это чревато конфликтами вплоть до полного разрыва отношений. 

Символ дня: костер, мотылек. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 8. 

Цвет дня: алый. 

Камни дня: агат, красный гранит. 

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: пристального внимания потребует желудок и периферическая нервная система. 

Афоризм дня: "Поспешай, не торопясь". 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: потенциальная семейная жизнь не задастся, поэтому заключать брак сегодня не стоит. 

Мистика дня: день благоприятен для чтения заговоров, направленных на решение бытовых вопросов.

Табу дня: выбирая между разумом и подсознание, необходимо отдать предпочтение последнему. 

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