Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 11 декабря

Астрологический прогноз на 11 декабря

Лабиринт - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: прилив сил, который в этот день почувствует каждый, может дать обманчивое ощущений всесильности – важно контролировать ситуацию, в противном случае она может сыграть с человеком злую шутку, позволив ему замахнуться на то, что он не сможет одолеть. 

Символ дня: Лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: изумрудный. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: хребет. 

Болезни дня: под ударом может оказаться сердечно-сосудистая система и дыхательные пути, также необходимо следить за состоянием позвоночника – даже небольшая травма в результате падения или растяжении может иметь серьезные последствия. 

Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические действия, использующие силу полудрагоценным камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос, но с условием, что удастся правильно их расшифровать. 

Табу дня: от использования колющих и режущих предметов, даже если речь идет о быте и хозяйстве, необходимо отказаться. 

Цитата дня: «Если желаете добиться успеха, сделайте настойчивость своим лучшим другом, опыт – мудрым советникам, осторожность – старшим братом, а надежду – ангелом-хранителем» (Джозеф Аддисон). 

Читайте также: 

2000 за елку! Где купить праздничное дерево и не сесть за решетку?

2000 за елку! Где купить праздничное дерево и не сесть за решетку?

Похожие темы:

Следующая публикация