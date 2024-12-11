Астрологический прогноз на 11 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: прилив сил, который в этот день почувствует каждый, может дать обманчивое ощущений всесильности – важно контролировать ситуацию, в противном случае она может сыграть с человеком злую шутку, позволив ему замахнуться на то, что он не сможет одолеть.
Символ дня: Лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: под ударом может оказаться сердечно-сосудистая система и дыхательные пути, также необходимо следить за состоянием позвоночника – даже небольшая травма в результате падения или растяжении может иметь серьезные последствия.
Питание дня: день благоприятен для лечебного голодания.
Магия и мистика дня: можно совершать магические действия, использующие силу полудрагоценным камней.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос, но с условием, что удастся правильно их расшифровать.
Табу дня: от использования колющих и режущих предметов, даже если речь идет о быте и хозяйстве, необходимо отказаться.
Цитата дня: «Если желаете добиться успеха, сделайте настойчивость своим лучшим другом, опыт – мудрым советникам, осторожность – старшим братом, а надежду – ангелом-хранителем» (Джозеф Аддисон).
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