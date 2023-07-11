Астрологический прогноз на 11 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно заканчивать начатые ранее дела и подводить промежуточные итоги своей деятельности.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, медный.

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, вызваны снижением иммунитета: они могут быть продолжительными и плохо поддаваться лечению, поэтому не стоит затягивать с визитом к врачу. От хирургических операций в это время необходимо отказаться.

Питание дня: мясо и рыбу сегодня желательно заменить овощами, фруктами и кисломолочными продуктами, а от спиртного – как, впрочем, и курения – лучше и вовсе отказаться.

Стрижка дня: дни, когда волосы – разумеется, если есть такая возможность – лучше вообще не трогать, достаточно их просто причесать, после чего забыть о них.

Дачные работы дня: работать необходимо только с наземной частью растений – корни трогать не стоит, поскольку их очень легко поранить, а это чревато гибелью самого растения.

Магия и мистика дня: можно переделывать гороскоп, активизируя в нем те зоны, которые кажутся человеку недостаточно хорошо развивающимися.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывает о внутренних проблемах человека, поэтому кошмар – серьезное предупреждение для него: необходимо обратить внимание на свое психологическое здоровье.

Табу дня: не стоит отвечать агрессией на чужую агрессию – так можно только умножить количество зла в мире, но при этом не победить его.

Цитата дня: "Жизнь, наделенная смыслом, не спрашивает о нем" (немецкий философ Теодор Адорно).

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